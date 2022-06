Arturo Callejo – junio 14, 2022

De ninguna manera la iniciativa de Ley de matrimonio igualitario en el Estado de México se fue a la “congeladora”, pues los trabajos de discusión y análisis en comisiones continúan en este lapso de receso, ya que la Junta de Coordinación Política en la 60 legislatura local decidió que esta iniciativa de Ley no precluyera, sostuvo el presidente de la Jucopo, Maurilio Hernández González.

Dejo en claro que, una vez que esté bien trabajada en comisiones, habrá condiciones para subirla al Pleno en el próximo periodo ordinario de sesiones que comenzará el 05 de septiembre, es decir, en poco más de dos meses y medio.

“Técnicamente cuando termina un periodo ordinario de sesiones y quedan iniciativas en comisiones que no fueron dictaminadas automáticamente precluyen, pero es una decisión de la Junta de Coordinación Política el rescatar aquellas que considera que no deben precluir por el avance que tienen, es el caso de esta, entonces no precluye, está en estudio y sigue trabajándose”, indicó el legislador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).