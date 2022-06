Manuel López – junio 27, 2022

El gobierno municipal de Ecatepec arrancó este lunes con el registro de padres y madres solteras de la localidad para incorporarlos al programa municipal “La Valedora”.

Desde las seis de la mañana, cientos personas hicieron filas en las cinco sedes de gobierno local que fueron habilitados para la recepción de los documentos.

Uno de ellos fue Luis Alberto Fuentes, residente de la colonia Jardines, quien acudió a la sede de gobierno de Chiconautlan 3000 para buscar recibir el apoyo económico.

Y es que con el sueldo de obrero que gana no es suficiente para costear los gastos escolares y transporte de su hija Isis Sarath, de 13 años, actualmente estudiante de secundaria.

“Pedí permiso en mi trabajo pero la verdad me dijeron que me iban a descontar el día, pero uno tiene que estar dividiéndose para ver cómo sacar ayuda para los gastos de la casa”, agregó.

Señaló que para evitar actos de corrupción en todas las sedes se instalarán módulos con centros de fotocopiado, además de la presencia constante de policía para evitar “coyotajes”.

“Sí no saben leer no saben escribir o necesitan de lenguaje de señales aquí lo vamos a tener. No quiero que me traigan coordinadoras, no quiero que me traigan a nadie de allá afuera, estamos en una etapa diferente.