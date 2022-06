Hoy Estado de México- junio 10, 2022

Habrá un millón de pesos destinados al programa “Mujer Emprendedora, Empodérate”, cuyo fin es fortalecer a las mujeres más vulnerables del municipio de Tlalnepantla, esencialmente quienes habitan en 17 comunidades donde se presenta un mayor índice de violencia en contra de ellas.

Esta decisión, que se aprobó por unanimidad en Sesión de Cabildo del Ayuntamiento, contempla en sus reglas de operación cursos de capacitación con valor curricular para las mujeres y será publicada en la Gaceta Oficial y redes sociales, a través de la Dirección de la Mujer.

“Publiquen las bases, que sea claro y transparente, pongan la cantidad que se dispone para este programa, qué talleres son. Todo con claridad porque es un tema de compromiso con la transparencia y también es algo que nos ocupa, no es un tema de selección, es abierto; necesitamos ayudar a la gente que sí lo necesite, que lo requiera y yo pediría que en el próximo Cabildo se nos informara cómo va», sostuvo el presidente municipal, Marco Antonio Rodríguez Hurtado.

El funcionario municipal enfatizó porque se ponga atención especial en las 17 comunidades donde se registra el mayor índice de violencia contra las mujeres de este municipio.

«Son temas sensibles, desde la Dirección se está trabajando en el tema de la mujer, principalmente en la prevención y el alertamiento. En particular he pedido que se vaya a trabajar en las 17 comunidades donde, tristemente, se da el tema de la violencia, y es ahí donde he pedido que se atienda en particular», subrayó el alcalde Tony Rodríguez.

