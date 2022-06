Hoy Estado de México – junio 12, 2022

La estudiante de la Licenciatura en Terapia Física en la Facultad de Medicina, en Toluca, María Fernanda Medina Aramburo, ganó medalla de oro en los 5000 metros planos y plata en los 1500 metros planos en la Universiada Nacional 2022, realizada en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La originaria de Tijuana, Baja California, indicó que eligió estudiar en la máxima casa de estudios de la entidad mexiquense porque no existían universidades públicas que ofrecieran esta licenciatura, así que buscó opciones y, por su calidad, eligió a la UAEMéx.

“Siempre quise estudiar una carrera del área de Ciencias de la Salud, así que debido a que ya me dedicaba al atletismo, opté por Terapia Física, que finalmente se adecuaba al estilo de vida que deseaba. Por las molestias o pequeñas lesiones que llegué a tener, me vinculé con el área de la fisioterapia y me encantó, me fascinó desde el primer momento”, detalló.