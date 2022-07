Hoy Estado de México-junio 30, 2022

Este jueves a través de la cuenta de Twitter del programa Venga la Alegría se confirmó la muerte del conductor Fernando del Solar, quien de manera anticipada, firmó la Voluntad Anticipada.

«¡Nos parte el corazón informar el lamentable fallecimiento de nuestro querido Fernando del Solar! ¡En #VLA enviamos nuestras condolencias a todos sus familiares y amigos!».

En 2012 Fer fue diagnosticado con Linfoma de Hodkin, padecimiento qué le causó varios problemas de salud, por los cuales se hospitalizó.

A pesar de todas las recaídas que presentó, Fernando Martín Cacciamani Servidio, cómo se llamaba realmente el actor, siguió adelante, sin embargo, quiso prevenir complicaciones y firmó una carta de voluntad anticipada.

De esta manera, dió tranquilidad a sus familiares, para que supieran lo que debían hacer cuando llegara el momento, ya que su situación de salud era muy complicada.

En entrevista con el programa Sale el Sol, Fernando comentó que: “La voluntad anticipada es una carta donde uno aclara en uso de todas sus facultades, que en caso de mantenerte vivo por medios mecánicos o por medios artificiales, tú pides siendo consciente hoy y estando bien, que te desconecten, que así no quieres vivir. Que te ayuden a partir, pero ya no estar conectado”.

Este documento fue firmado por el actor en 2018, lo cual agradecieron sus familiares, pues sabrían como actuar en caso de que hubiera complicaciones con su salud.

El actor no quería terminar en un cama, y comentó: «Ya había pasado por una situación parecida y no me hubiese gustado estar en coma o inconsciente durante años y tener a toda la familia pendiente”.

Dijo que si su estado de salud se complicaba, no habría necesidad de que alguien se hiciera responsable, sino que se realizaría su voluntad.

«Si llegara a suceder esto, está escrito un papel y nadie tiene que hacerse responsable, es mi decisión, es mi voluntad y déjenme volar«.