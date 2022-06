Hoy Estado de México – junio 22, 2022

El chef mexicano Édgar Núñez, exhibió en sus redes sociales a una influencer que le propuso un intercambio comercial.

Con una captura de pantalla de un mensaje recibido vía inbox, el chef quemó a la influencer Manuela Gutiérrez, de quien dijo, quería “tragar gratis”.

Con el título “Y en mi gustada sección; “gorrones internacionales” les dejo a Manuela (con una cuarta parte de mis seguidores)”.

Esto armó toda una serie de comentarios en las redes sociales, criticando a la influencer, quien quiere obtener comida gratis en los mejores restaurantes de México, sólo pagando con su brillante presencia y subiendo fotos a sus redes sociales.

Ante ello, Manuela ya contestó y en una serie de videos afirma no ver mal el pedir el intercambio comercial, pues eso se acostumbra entre los influencers y las marcas comerciales.

A través de sus historias de Instagram, Gutiérrez dijo que ella nunca le escribió al chef directamente, sino que solo le mandó mensaje al restaurante.

Manuela indicó que tenía ganas de conocer el establecimiento ya que le pareció muy atractivo y podría ser una oportunidad “increíble” de trabajo.

“Yo no estoy diciendo que me tiene que decir que sí, entiendo completamente que no a todo el mundo le funcionan estas tácticas y es súper entendible, cada quien tendrá su forma de decirlo y de expresar su inconformidad si yo ofrecí a este chef por decirle eso, la verdad es que ofrezco disculpas”, indicó en su historia de Instagram.