Arturo Callejo – junio 08, 2022

El Arzobispo de la Arquidiócesis de Toluca, Raúl Gómez González, refiere estar convencido que el proyecto de Dios es el matrimonio entre un hombre y una mujer, sin embargo, enfatizó, él lleva consigo el respeto a lo que las personas piensen, esto en cuanto al matrimonio igualitario se refiere y que desde hace 12 años se ha intentado legislar para aprobarlo en el Estado de México.

“Llevo conmigo el respeto, he aprendido a respetar lo que el otro piense, lo que el otro decida”, acentuó el líder de la religión católica.

Referente a una posible despenalización del aborto en el Estado de México, tema que también algunos grupos han reclamado se legisle, Monseñor Gómez González, expresó que no “me gustaría que se influyera negativamente para hacer un proceso que pudiera desfavorecer enormemente lo que estamos tan convencidos de que Dios creó como algo digno al hombre y a la mujer para convivir y abrirse a la fertilidad, ahí no hay esa apertura a la vida, hay algo que no va, desde el Proyecto de Dios”.

En este sentido, entidades federativas como la Ciudad de México, Colima, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Baja California, Sinaloa y Guerrero, han legislado desde 2007, a la fecha, para permitir el aborto desde las 12 semanas de embarazo.