Hoy Estado de México-junio 04, 2022

Christian Nodal estrenó su canción «Girasol», misma que dedicó al regaetonero J Balvin, tras la polémica que tuvo lugar a través de Instagram, donde el colombiano se burló del mexicano luego del rompimiento con Belinda.

Nodal se desahogó en este nuevo tema con tonos de rock, y despotricó en contra de J Balvin, esto es completamente distinto al estilo del ex de Belinda, ya que siempre ha trabajado con la banda.

“Hoy me levanté bromista y me tienes que aguantar. No quiero bromear contigo, de ti quiero bromear. Tú eres un chiste, cabrón, cada que intentas cantar. Cada que intentas rapear, cada que intentas rimar”, se escucha en las primeras estrofas.

Fue el pasado miércoles que «Girasol» fue anunciada, después de que el regaetonero se burlara de él por el rompimiento con Belinda, lo cual desagradó al mexicano y anunció que haría algo al estilo de Residente.

«Fue apenas este viernes durante la tarde cuando Christian Nodal compartió un adelanto de este tema y sorprendió a todos el ritmo de rock agresivo: “Cincuenta millones vieron que te burlabas de mí. Cambiando de lugar, ¿eso te gustaría a ti? Todos salimos bellos en las portadas de revista y en las fotos que elegimos pa’ subir al Insta”.

En otra estrofa de Girasol, recuerda Nodal el caso de Johnny Depp y Amber Heard, y hace referencia a que si la «innombrable» le arma alguna situación, se verá algo similar.

“A mí me gustan mis tatuajes, me gusta mi flow. Si ser ‘naco’ es ser feliz, pues claro que lo soy”, aseguró.