Jesús Hernández – junio 08, 2022

El alcalde de Nicolás Romero, Armando Navarrete López, confirmó esta mañana que su vehículo fue víctima de un atentado que iba dirigido en su contra, aunque señaló que él no viajaba a bordo de la unidad la noche de este lunes, por lo que se encuentra sano y salvo.

«El día 06 de junio, alrededor de las 19 horas con 30 minutos de la noche, el vehículo en el que suelo trasladarme, fue agredido con armas de fuego y aunque su servidor no viajaba en el interior de éste, por las trayectorias, calibre y forma de agresión, permiten perfilar un modus operandi de un intento de ejecución, al disparar hacia los habitáculos de los pasajeros del vehículo y no así de su conductor», confirmó el edil.

A través de un comunicado de prensa, emitido casi 36 horas después de que se reportó el ataque en el municipio de Isidro Fabela, el alcalde morenista atribuyó el intento de homicidio en su contra, al combate frontal que ha hecho a los grupos delictivos que tienen presencia en el municipio que gobierna y que ha permitido, dijo, colocarlo como uno de los mejores evaluados en materia de seguridad en el Valle de México, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Indicó que, luego de haber sostenido reuniones con el secretario general de Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez, y con el fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, así como con el secretario de Seguridad del gobierno federal, Ricardo Mejía, se revisan diversas líneas de investigación sobre el ataque, aunque prefirió no dar detalles para no poner en riesgo las pesquisas ; no obstante, aseveró que se redoblarán los esfuerzos para que no haya impunidad en el hecho.

«Desde que tomamos las riendas de la administración municipal, la incidencia delictiva ha bajado, al grado de ser una de las regiones mejor evaluadas por el Secretariado Ejecutivo en el Valle de México, y es explicable, aunque inadmisible la reacción de quienes pretenden arrebatar la tranquilidad de todas y todos. La participación y el rol que ha desempeñado mi gobierno en la estrategia intermunicipal de seguridad, está dando resultados y genera malestar a los enemigos de la paz social», apuntó.

Manifestó que los tres órdenes de gobierno también redoblarán los esfuerzos para garantizar la de quienes viven en Nicolás Romero, al tiempo en que aseguró que su administración no escatimará esfuerzos para garantizar la paz y la tranquilidad de la población.