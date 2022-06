Hoy Estado de México-junio 15, 2022

Este miércoles la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum dió a conocer a través de su cuenta de Twitter, que dió positivo a Covid-19.

Esta sería la segunda ocasión en que la mandataria capitalina se contagia del virus, y anunció que trabajará a distancia.

» Les informo que salí positivo a Covid me encuentro bien y me mantengo trabajando a distancia, o dicho de otra forma, no se puede vencer a quien no sabe rendirse», escribió

Fue en octubre del 2020 que Claudia Sheinbaum se contagió por primera ocasión de Covid-19.