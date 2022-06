Hoy Estado de México – junio 23, 2022

La empresa Nike anunció que abandona definitivamente el mercado ruso y no tiene la intención de volver a abrir sus tiendas, esto debido a la invasión de Rusia a Ucrania.

Al inicio del conflicto armado, la trasnacional anunció el cierre temporal de sus tiendas, pero este jueves anunció que abandona para siempre el mercado ruso.

Nike su sumó a una creciente lista de empresas occidentales, incluyendo McDonald’s y Starbucks, que se retiraron del mercado ruso debido a la ofensiva en Ucrania.

“Nike Inc. ha decidido abandonar el mercado ruso. Por consiguiente, Nike.com y la aplicación móvil Nike ya no estarán disponibles en esta región. Las tiendas Nike cerraron recientemente de forma temporal y ya no volverán a abrir», afirmó el grupo en su web rusa.