Hoy Estado de México-junio 30, 2022

Este jueves, el conductor Fernando del Solar, quien participó en programas como Venga la Alegría y Hoy, falleció a los 49 años de edad, luego de que en 2012 fuera diagnosticado con Linfoma de Hodkin, un tipo de cáncer que se desarrolla en los glóbulos blancos del cuerpo.

En su última etapa de vida inició una relación con Anna Ferro, con quien contrajo matrimonio hace tres meses, luego de mantener una relación sentimental por 8 años con la conductora Ingrid Coronado, con quien procreó a Luciano y Paolo, sin embargo, su relación terminó en 2015 tras varios rumores, y un año más tarde, el también actor decidió darse una nueva oportunidad con Anna Ferro.

El conductor indicó en varias ocasiones que Anna Ferro era una persona muy importante durante su recuperación, ya que recibió mucho apoyo de ella.

«Le debo muchísimo (a Anna) porque ha sido una compañera incansable en los malos momentos, en los peores, en los buenos, ahí ha estado. Me ha tomado la mano y, bueno, vamos juntos», comentó en 2020 para el programa Sale el Sol.

Anna Ferro es instructora de yoga y pilates, y en una clase fue donde conoció a Fer del Solar, y desde entonces hubo química entre ellos.

Ferro es de origen italiano – mexicano y le encanta la naturaleza y el ejercicio, cómo se muestra a través de sus redes sociales; en varias ocasiones el conductor aseguro que su pareja era una de sus motivaciones y prioridades.

«Sí me gustaría estar con Anna el resto de mis días. El volverme a casar podría ser no es algo que me urja, pero podría ser. A veces necesitas de una compañera que te tome de la mano, te diga: ¿qué está pasando?, vamos juntos, yo te apoyo, y eso en Anna ha sido espectacular».

Al final le pidió matrimonio y se casó con ella asegurando que su relación era un paraíso.

«Finalmente, después de pedirle matrimonio, me casé con este bombón, Anna Ferro, en el mismísimo paraíso. Fue el 22 de marzo y me dio el ‘sí’… triunfamos», dijo Fernando del Solar, quién le pidió matrimonio en 2021.