Hoy Estado de México-junio 16, 2022

Luego de la salida de Mónica Noguera de De Primera Mano, se invitó a Atala Sarmiento para formar parte del programa, sin embargo, se negó a trabajar con Gustavo Adolfo Infante, «antes muerta», dijo.

Después de volver a aparecer en televisión, en el programa Soy Famoso, Sácame de Aquí, se escucharon rumores de que Atala podría ser el reemplazo de Javier Ceriani en Chisme No Like, fue el mismo Alex Kaffie quien aseguró que la conductora fue invitada a trabajar en Imagen Televisión, no obstante, rechazó la oferta.

Tras cuatro años de haber salido de Ventaneando, Atala sorprendió al público al informar que volvería a TV Azteca coma pero ahora en el programa Soy Famoso Sácame de Aquí.

Pero al finalizar su participación en dicho programa, en el cual triunfó Alfredo Adame, surgieron rumores sobre si la conductora participaría en otro programa.

Fue mediante una columna de El heraldo de México, que Alex Kaffie dio a conocer que Atala fue invitada a participar en Imagen, pero se negó.

«Me entero que Atala Sarmiento no aceptó suceder a Mónica Noguera en De Primera Mano… Sin embargo, «la discípula de Patricia Chapoy rechazó la propuesta de trabajo que le hicieron, vía una llamada telefónica, en el programa de espectáculos que transmite Imagen Televisión».

Aseguró que Atala se negó porque no quería trabajar al lado de Gustavo Adolfo Infante.

«Su respuesta fue contundente: primero muerta antes que trabajar con Gustavo Adolfo Infante, contestó con repudio y desprecio».