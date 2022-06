Hoy Estado de México-junio 16, 2022

Después de que Mhoni Vidente diera a conocer que Alessandra Rosaldo se separaría de Eugenio Derbez por la existencia de otra mujer, la ex vocalista de Sentidos Opuestos aclaró el rumor.

Hasta el momento, la pareja conformada por Alessandra y Eugenio es una de las más sólidas en el mundo del espectáculo, sin embargo, se han dado diversos rumores sobre problemas matrimoniales.

Por lo que la actriz de 50 años informó en entrevista con Javier Poza, si es verdad o no que se está divorciando de su esposo.

La cantante aseguró que al pasar de los años aprendió a no hacer caso de rumores sobre su matrimonio con el comediante Eugenio Derbez.

“Tenemos muy claro que todo eso no existe, la realidad somos nosotros. La realidad solamente la sabemos y la conocemos nosotros y somos un equipo y tenemos muy claras nuestras prioridades… todo lo que puedan opinar y decir e inventar, rumorar, eso no existe”.

Aseguro que en algún momento le afectaron los rumores, sin embargo, aprendió a minimizarlos, y dijo que a su esposo tampoco le importa lo que se diga acerca de su matrimonio.

“Si en algún momento hace muchos años a lo mejor a mí me afectaba o me movía un poquito, porque él para nada. Es de las cosas que he aprendido de él, hace mucho que aprendí que a esas cosas no hay que ponerles ni atención ni darles fuerza ni poner tu energía ahí”.