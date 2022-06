Arturo Callejo – junio 02, 2022

Luego de permanecer cerradas por meses, derivado de la pandemia de COVID-19, los propietarios de las 62 alacenas, incluido el puesto de palomitas de maíz que está sobre portal Constitución, en pleno centro de Toluca, afirman que luego de reabrir sus ventas, solo están entre 30 y 40 por ciento.

Acusan que el Gobierno de Toluca no les ha ofrecido algún plan para detonar este comercio establecido, ubicado en el corazón de la capital mexiquense, donde con anterioridad era notorio el vaivén de personas locales y visitantes, esencialmente de oficinistas que comían algo rápido para luego reincorporarse a sus labores.

“Se han llevado algunas estrategias, pero la verdad el Ayuntamiento no nos apoya, de qué sirve que nosotros queramos hacer las cosas si no tenemos el apoyo. Únicamente queremos que nos den los permisos, el 30 de abril íbamos a hacer un evento y la verdad, por poner una feria artesanal no pudimos festejar a los niños, esto lo planeábamos en la Plaza Fray Andrés de Castro, donde estamos todas las alacenas, queríamos un espectáculo de payasos y eso, para que los papás trajeran a sus niños y no hubo respuesta del Ayuntamiento porque estaba ya la feria”, acusó Lizbeth Santana Díaz, presidenta de la Asociación de Alacenas.