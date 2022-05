Hoy Estado de México-mayo 11, 2022

Era un día normal, y Mario Oliver fue por sus dos hijas a la escuela el pasado miércoles, pero cuando transitaban por la avenida Circunvalación Poniente, en el municipio de Naucalpan, se percató de que había un retén, en el cual le pidieron que se detuviera; pero jamás imaginó que le sembrarían un arma de uso exclusivo del ejército.

El retén se colocó frente a la Escuela Greengates, que se encuentra en Avenida Circunvalación Poniente 102, Balcones de San Mateo, en el municipio mexiquense; en este, participaban policías vestidos de civiles que portaban armas largas, de acuerdo con Proceso.

“Era un retén ilegal. Había una patrulla que no traía placas. Había una patrulla de esas pick up municipal, pero hasta donde yo sé, todos los retenes y todos los operativos deben de estar documentados. Entonces, si no está documentado es ilegal, es clandestino. Yo de esas cosas no sabía. Iba en mi coche y me detienen”, señaló el padre de familia.

Los elementos indicaron que eran policías de investigación de robo de vehículos, sin embargo, no se identificaron de ninguna manera, le dijeron que revisarían su vehículo, le pidieron que descendiera de él, que mostrara la tarjeta de circulación y abriera el cofre para revisar la numeración.

“Me bajo, les piden a mis hijas que también se bajen y cuando se bajan y estamos ahí, que quiénes somos, que cómo nos llamamos, piden mi licencia y todas esas cosas, uno dice que encuentra un arma. Yo no conozco de armas. Solo vi que levantó el arma así y dice: ‘¿y esto? Y mi reacción fue: ‘no, no, no, no, eso no es mío, a mí no me estén inculpando por cosas que no’ y terminando de decir eso ya me tenían agarrado y ya me querían trepar a un coche que ni siquiera era una patrulla, era un coche particular».

Relató que lo obligaron a subir al vehículo a golpes, además de agredir a sus hijas, al menos 10 personas; al someterlo coma lo desposaron y le pegaron con una botella de pet con agua e intentaban ahorcarlo.

“No sabían ni dónde llevarme. Se comunicaban y se decían que ya me traían arriba, lo cual quiere decir que era dirigido. Decían ya traemos al… no sé, una clave, al 25, al 33, al no sé qué, eso no lo alcancé a entender, pero sí que se estaban comunicando con otra persona y que el paquete ya iba en camino. No sabían a dónde llevarme. No sabían dónde estaba la Fiscalía a la que me tenían que llevar. Después de un rato, finalmente”.

Indicó que en su automóvil, en el que supuestamente hallaron el arma, fue donde trasladaron a sus hijas a la subdelegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Naucalpan.

«Cuando me entregan al Ministerio Público siento que las cosas cambiaron. Dejaron las agresiones, porque todo el tiempo me venían agrediendo. Uno de los licenciados salió y le dijo al policía que ahí ya no me podía seguir atacando».

Cuando lo llevaron a los separos, pudo comunicarse con su abogado y se le tomó su declaración, así como a sus dos hijas y dos personas más, finalmente no demostraron la posesión del arma, por lo que lo dejaron libre a las 48 horas, de acuerdo con la ley.

Tras lo vivido, el hombre llamó a las autoridades del Edomex y federales a investigar este tipo de actos por parte de servidores públicos, ya que es injusto que intenten fincar delitos no cometidos.

Finalmente, el hombre se percató de que tras su detención, el operativo fue desmontado.

“Ya no había nadie. La situación estaba completamente montada para mí. Porque si es un operativo, pues ahí se quedan para seguir revisando a ver si caen más ¿no? De hecho, mis hijas y yo nos dimos cuenta de que a los demás automóviles no los paraban, al que pararon fue a mí”.

Una prueba que le ayudó bastante al padre de familia como fue una grabación donde se muestra de manera clara la manera en que fue plantada el arma al interior de su vehículo, por un elemento vestido de civil.

“Lo que quiero es hacer una denuncia pública para que las autoridades correspondientes den una explicación del por qué pueden hacer estas cosas. Cómo hay tal impunidad en el estado, en la policía que pueden hacer una cosa tan dirigida, clandestinamente, en lugar de estar cuidando se dedican a encargos personales. Estoy seguro de que fue un encargo personal”.