Manuel López – mayo 17, 2022

Alexis, el menor mordido por un lobo en el zoológico del municipio de Nezahualcóyotl, deberá cumplir dos meses en recuperación para recuperar la movilidad de su brazo derecho dañado tras el ataque, informaron autoridades locales.

Acompañado de su padre y su abuela, el menor de nueve años originario de Jalisco volvió a Nezahualcóyotl tras salir del hospital de Alta Especialidad de Zumpango, donde fue atendido.

Con su brazo derecho enyesado y con algunos clavos que le ayudarán a fijar sus huesos fracturados, el menor reconoció que saltó los protocolos de seguridad al confundir al ejemplar en cautiverio con un perro.

“Iba con mi abuelita salimos y nos sentamos en una banca y yo fui a ver más animalitos. Yo no había visto el letrero que decía lobo, me brinqué la cerca y metí la mano para acariciarlo, la primera vez si lo acaricié, pero la segunda vez que lo intenté me atacó”, recordó.