Hoy Estado de México-mayo 31, 2022

Este martes, la senadora Lilly Téllez, de Acción Nacional, llamó «diputado changoleón» en pleno Senado, al legislador del PT, Gerardo Fernández Noroña, esto durante una discusión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

La senadora acusó a la 4T de relacionarse con el crimen organizado, de cara a las elecciones en seis entidades del país que tendrán lugar el domingo próximo.

El senador del PRI, Mario Zamora Gastélum, realizaba su intervención en tribuna, cuando Lilly Téllez solicitó la palabra para realizar una pregunta, misma que dirigió hacia donde estaba Fernández Noroña.

“Nada más quiero asegurarme, porque no lo veo… si está el diputado changoleón escuchándolo. Confirmar que el diputado changoleón lo está escuchando. ¿Está aquí? Ah, ahí está. Por favor, explíquele al diputado changoleón, que vino a meterse a esta Cámara, cómo operó el crimen organizado en Sinaloa y póngale atención changoleón. Póngale atención porque ustedes son el brazo político del crimen organizado. Usted y su equipo, usted changoleón. Explíquele las cochinadas y la violencia que hubo en las elecciones en Sinaloa apoyadas por el Mayo Zambada, cobarde changoleón”,

Por su parte, Fernández Noroña señaló de racista y clasista a la senadora, en tanto que la morenita Olga Sánchez Cordero indicó a Lilly Téllez que debía realizar su pregunta y no dialogar.

Luego de esta intervención de la senadora, Fernández Noroña solicitó a la Mesa Directiva no permitir insultos a ninguno de los legisladores y legisladoras.

“Si fuese a la inversa yo sería acusado de violencia política de género. A mí me parece que usar además a un indigente para tratar de insultar a un legislador no sólo muestra racismo y clasismo, sino también una falta de educación”.

Mientras tanto, Zamora Gastélum cuestionó los operativos realizados por el crimen organizado donde periodistas fueron detenidos en la gira presidencial por Sinaloa y retó a Fernández Noroña por su confrontación a las senadoras panistas.

“Si alguien trae la sangre muy caliente, yo me apunto y lo arreglamos como quieran, como se tenga que arreglar, si no quiere aquí en la cámara ….como quiera, como usted guste. El que se ponga hablarle así a una compañera senadora la verdad me da pena y a nosotros en Sinaloa nos enseñaron a cuidar y proteger a las mujeres. Adelante, chavalón, se vale, y si quiere con una mano atrás pa que no digan que la edad, se vale… eso ayuda a sacar las tensiones, puede ser con guantes y con careta”.