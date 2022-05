Hoy Estado de México-mayo 25, 2022

El Sistema Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (Sinave), emitió un aviso epidemiológico solicitando a todas las unidades médicas de México, ya sean públicas o privadas, reporten los casos de viruela del mono que se detecten, esto tras la alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras el hallazgo de más de 250 casos sospechosos y confirmados del virus en varios países.

La dependencia dio a conocer que hasta el momento en México no se ha registrado ningún contagio y aseguró que no es un padecimiento de transmisión sexual y recordó que para esta viruela no hay tratamiento ni vacuna.

Señaló que no es recomendable viajar a otros países donde hayan habido casos registrados.

El Sinave explicó que para confirmar un caso de viruela símica deberá realizarse una prueba de PCR en tiempo real, o bien una secuenciación en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

Cualquier persona de cualquier edad que presente erupciones cutáneas o de mucosas desde la cara hasta el resto del cuerpo, debe considerarse un caso sospechoso, además de tener dolor de cabeza, fiebre, linfadenopatía, mialgias, lumbalgia y astenia.