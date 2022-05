Hoy Estado de México-mayo 21, 2022

El conductor Pepillo Origel se disculpó con Laura Zapata, luego de que augura la muerte de su abuela Eva Mange, ya que su estado de salud ha sido complicado los últimos años.

Zapata dió a conocer el 18 de mayo pasado que Mange, quien tiene 104 años, había sido hospitalizada por anemia en la Ciudad de México.

Ante esto, Juan José Origel emitió su opinión asegurando que era mejor que Dios recibiera a doña Eva Mange, ya que no era vida la suya.

Por lo que la actriz Laura Zapata explotó molesta diciendo que él no era nadie para opinar sobre la vida de su abuela.

Por lo que, el comunicador le envió un mensaje a través de Instagram este viernes para disculparse con ella y explicarle a lo que se refería.

“El que yo haya dicho que Dios la recogiera, no es que yo le esté pidiendo a Dios que se vaya, esa tristeza que me da que a los cento y tantos años la señora esté sufriendo… no es nada más decirle a doña Eva, es decirle a todo el mundo que está sufriendo, que está mejor en otro lado”.

Además, ofreció disculpas por el mal entendido a causa de su comentario.

“Te ofrezco una disculpa, perdóname, nunca, no soy nadie para decir si vive o no vive, que se vaya o que no se vaya, que Dios quiera y qué bueno que te tenga a ti, para que la cuides. Perdón, que Dios te bendiga y que Dios bendiga a doña Eva”.