El presidente de México Andrés Manuel López Obrador se reunió en Nuevo León con los padres de Debanhi Escobar, y se comprometió a esclarecer la muerte de la joven de 18 años.

«Ya me reuní con ellos ahora en la mañana, son gente muy buena, muy buena. Como padres están muy dolidos, desechos. Hablé con ellos, hice el compromiso de ayudar a esclarecer lo sucedido y a que no haya impunidad, en eso coincidimos con el gobernador y las autoridades de Nuevo León, y vamos a estar pendientes que no haya impunidad y que se pueda siempre hacer justicia».

Mario Escobar, padre de Debanhi, dijo que se fue tranquilo tras la reunión con López Obrador y que se reunirá en punto de las 13:30 horas con la Fiscalía de Nuevo León y autoridades federales, quienes le hablarán más a detalle sobre las averiguaciones.

«Estoy tranquilo, ya hablamos con el presidente de la república y con el subsecretario Mejía… Estoy con la esperanza de que esto se tiene que solucionar por el bien de Debanhi».

Esta reunión se llevó a cabo después de que el medio El país, diera a conocer los resultados de la segunda autopsia que se le realizó al cadáver de Debanhi, cuyo informe reveló que fue asesinada y víctima de abuso sexual.

Además de señalar que fue golpeada en la cabeza con un «agente contundente» en diversas ocasiones, también indicó que le fueron encontradas «huellas de una relación sexual violenta».

«Estoy muy golpeado, consternado y triste, lamentablemente se filtra información que no debería ser, hay una cadena de custodia y códigos de ética», comentó el padre de la joven.