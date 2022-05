Hoy Estado de México-mayo 19, 2022

Desde que Christian Nodal y Belinda dieron a conocer su separación, se habían negado a revelar el por qué finalizaron su compromiso, hasta recientemente que el artista decidió hacer pública una conversación que tuvo con su expareja, en la cual ella le pedía dinero para que le arreglaron los dientes.

El intérprete mexicano mostró la conversación después de que la mamá de Belinda diera like a un comentario de Twitter donde un cibernauta lo llamaba «naco», esto luego de que hace unas semanas dijo que mantendría en privado los motivos de su separación, asegurando que no tenía nada que ver con dinero ni traición.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”, escribió Nodal a través de Twitter.

Ante esto, las reacciones no se hicieron esperar, y varios cibernautas le reprocharon haber dado a conocer las conversaciones privadas que tuvo con Belinda y no haberla buscado para arreglar las cosas.

«Sí lo hice, le llamé varias veces. Le escribí y no cambió nada. No se trata de dinero, se trata de que siguen tratando de afectar. Ni siquiera el éxito les sirve para dejarme en paz, sólo faltaba ese empujón que me dieron para que por fin decidiera qué hacer».

Por otro lado, el cantante de regional mexicano agradeció todas las muestras de apoyo de sus fans.

«Muchas gracias. Estoy tranquilo, no es coraje, es un simplemente basta a todo esto. Soy consciente de todo lo que va a pesar y ese es mi proceso pasa sanar esa parte oscura de mi vida».