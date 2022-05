Hoy Estado de México – mayo 19, 2022

Luego de que Christian Nodal subió a sus redes sociales una captura de pantalla de mensajes que le envió su ex Belinda, grupos feministas aseguran que Nodal debe ser sujeto a la ley Olimpia, que sanciona la violencia digital.

Y es que después de guardar silencio y aguantar “vara” con los señalamientos y acusaciones por parte de los allegados a la cantante, Nodal estalló y reveló cómo Belinda le pedía dinero, para sus papás y hasta para ir a arreglarse los dientes.

El cantautor acusó a la madre de Belinda de recoger los frutos de su hija «hasta dejarla sin nada».

“Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana, o sea, no te va a llegar algo de dinero esta semana, aparte de lo de mis papás, para que me los pueda arreglar?” fue el mensaje que la intérprete de Utopía le mandó a Christan Nodal.