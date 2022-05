Jesús Hernández – mayo 17, 2022

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) en la LXI Legislatura mexiquense solicitará a la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) y al Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM), ambos del Estado de México, que informen sobre el avance que llevan las indagatorias por las denuncias que el Gobierno de Naucalpan ha presentado en contra de la administración morenista de Patricia Durán Reveles, por el desfalco económico con que se heredó la gestión local.

El coordinador del GPPAN, Enrique Vargas del Villar, indicó que los aparentes fraudes millonarios y a corrupción que cometió la anterior administración de Naucalpan y que dejaron sin nómina a los servidores públicos y comprometieron la prestación de servicios públicos, deben castigarse y no quedarse en el olvido, por lo que el grupo parlamentario solicitará conocer el estatus de las denuncias.

Indicó que la alcaldesa Angélica Moya Marín ya cumplió con su responsabilidad de iniciar las carpetas de investigación correspondientes por diversos delitos, por lo que ahora corresponde a ambas dependencias autónomas darles seguimiento hasta que exista una sanción contra la o los responsables, en caso de detectarse una responsabilidad.

Enrique Vargas apuntó que, en el caso de la FGJEM, solicitará una reunión con el fiscal general, José Luis Cervantes Martínez, para solicitarle que avances las denuncias penales por estos hechos.

Por su parte, la alcaldesa Angélica Moya Marín mencionó que, hasta ahora, se han iniciado tres denuncias contra la anterior administración, las cuales podrían involucrar a la ex presidenta municipal, Patricia Durán, así como a sus ex secretarios de Administración y Servicios Públicos, así como a su ex tesorero, entre otros.