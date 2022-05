Hoy Estado de México-mayo 13, 2022

Una perrita escapó de su hogar por la noche, en Tennessee, Estados Unidos, sus dueños la buscaron y la encontraron dormida en la cama de sus vecinos muy acurrucada entre ellos.

Esta situación sorprendió a la pareja, cuando se dieron cuenta que no era ninguna de sus tres mascotas.

«Me di la vuelta en mi lado de la cama y dije: no, no, no, ese no es nuestro perro», comentó la vecina Julie Johnson.

Fue complicado dar con la dueña y saber el nombre de la peludita, pues ya era de noche y accedió por la puerta trasera del domicilio, pues por accidente se quedó abierta.

Para encontrar a su dueña, echaron mano de Facebook y publicaron algunas fotografías; pronto alguien respondió compartiendo más fotografías de Lana, como se llama la perrita, para probar que era su mascota.

Jimmy y Julie Johnson explicaron que en un principio pensaron que se trataba de uno de sus perros, pero ellos nunca se acuestan sobre las almohadas, pero no dieron importancia.

Al entrar la luz a su recámara, se dieron cuenta que habían pasado la noche acurrucados con la mascota de alguien más.

Finalmente, Lana regresó a su hogar sana y salva.