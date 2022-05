Hoy Estado de México-mayo 13, 2022

El pequeño Alexis Fabián de 9 años de edad intentó acariciar a un lobo en su visita al zoológico Parque del pueblo ubicado en Nezahualcóyotl, lo hizo con tanto amor que nunca se imaginó que el lobo mordería su brazo y estaría a punto de perderlo.

«Su estado de salud es estable ahorita bendito sea Dios después del susto que nos llevamos ya está bien, ya tiene movilidad en sus manos en sus dedos que era importante que ocupábamos, pero ya está bien le repito… Él ama a los perros, hace rato estábamos jugando memorama y salió la imagen de un lobo, se le quedó viendo y dijo mira igualito al que me mordió, Él sigue igual, él no tiene resentimiento sobre los animalitos, con el mismo amor hacia los perritos. Yo le tomé fotos al lobo el día que fuimos al parque, le tomé fotos y se las enseñé y le dije mira hijo este es y me dijo ese es el perrito, lo acarició como lo volvió a acariciar ya la segunda vez que lo acarició lo mordió», comentó José Gómez, padre de Alexis.

La evolución del pequeño ha sido buena, incluso podría ser dado de alta este fin de semana y dejar el Hospital de Alta Especialidad de Zumpango.

«La evolución ha sido muy placentera muy buena todo el día, ya tiene movimiento en sus manitas, ya camina, ya hace todas sus actividades normales nada más no puede mover la muñeca, pero con tratamiento se va a poder rehabilitar. Prácticamente todo depende de la evolución del niño, al parecer el día domingo o lunes lo podrían dar de alta, pero todavía tendríamos que venir con terapia que va a tener el niño aquí».

Alexis se siente inquieto por regresar a casa y feliz de ver a su hermana América y continuar con su rutina diaria al lado de su familia.

No obstante, la familia debe sortear otro problema, ya que se han terminado los recursos económicos para poder volver a Zapotlanejo, Jalisco, donde viven además de que el pequeño Alexis debe regresar a terapias.

«Mi situación económica es mala, ya ve, agotamos los fondos que traíamos, pero el gobierno nos ha estado apoyando, y en la cuestión del trabajo, parece ser que si hubo un problemita ahí, ya cuando lleguen lo solucionamos. Si alguien puede echarnos la mano, para el niño, principalmente para el niño», explicó el padre del pequeño.