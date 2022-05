Jesús Hernández – mayo 17, 2022

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Estado de México lamentó que el gobierno mexiquense replique la estrategia de «abrazos no balazos» que impulsa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo que mantiene sumida a la entidad en una grave crisis de inseguridad y de homicidios.

Luego de que este fin de semana en el Estado de México se registraran 30 homicidios dolosos, lo que representó 11.76 por ciento de los ocurridos en todo el país, el secretario general del PRD Estado de México, Javier Rivera Escalona, calificó de fallida la estrategia de seguridad pública en la entidad, pues carece de un ejercicio de inteligencia y no existe transparencia sobre el comportamiento de la incidencia delictiva.

«La estrategia de seguridad pública en el Estado de México ha sido fallida, se está siguiendo la estrategia de abrazos y no balazos y no una estrategia de manera inteligente (…) Hemos sido críticos, somos críticos del sistema federal y estatal, sobre todo, en un tema transversal, pues no se puede atender un asunto de seguridad pública de manera aislada, es errónea la estrategia de seguridad del Gobierno del Estado de México», dijo.

El perredista aseguró que, a pesar de los ajustes que realizó el gobernador Alfredo del Mazo en la Secretaría de Seguridad, respecto al nombramiento del secretario, los índices delictivos se mantienen, por lo que, desde la Legislatura, impulsarán una estrategia coordinada para que se lleven a cabo operativos interinstitucionales y no aislados, para apostar por la prevención e inteligencia policial en lugar de la reacción.

Durante este fin de semana, el Estado de México se convirtió en la entidad más peligrosa del país, al registrarse 30 homicidios entre el viernes 13 y el domingo 15 de mayo, el número de asesinatos violentos más alto que reportaron las entidades federativas a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

De acuerdo con el Informe Diario de Seguridad, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y las dependencias federales de seguridad y procuración de justicia, reportaron seis homicidios dolosos el 13 de mayo, la segunda cifra más alta del país en números absolutos; sin embrago, para el sábado 14, la cifra alcanzó los 10 homicidios, y para el domingo 15 de mayo, se reportaron 14 asesinatos violentos, el número más alto de todo el país.

El análisis de la información permite establecer que 11.76 por ciento de los homicidios dolosos del país, se cometieron en el Estado de México, en tres días que se ubicaron dentro del promedio nacional diario de homicidios, con excepción del domingo, en donde se observó un repunte de la violencia, pero que no ha sido uno de los picos más altos a nivel nacional, según la tendencia mensual de víctimas.