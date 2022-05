Hoy Estado de México – mayo 23, 2022

Con el rostro ensangrentado y sin dos dientes, la influencer y exparticipante del programa “Enamorándonos”, Pamela Carbajal denunció que su expareja, Michel Martinez, la agredió.

Fue a través de un hilo de su cuenta de Twitter en el que colocó un video de apenas seis segundos, donde la también modelo de OnlyFans mostró su rostro ensangrentado.

Pamela Carbajal narró que su expareja ingresó por la fuerza a su casa y le dio una golpiza hasta tumbarle los dientes.

“Si tienen información para localizarlo por fa ayudenme; investigando me doy cuenta que no soy la primera mujer que le hace esto”, escribió la modelo de OnlyFans al revelar que al parecer este no es el verdadero nombre de su expareja.