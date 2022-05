Hoy Estado de México-mayo 13, 2022

El actor Gabriel Soto decidió posponer su enlace matrimonial con Irina Baeva por la guerra que se vive en Rusia y Ucrania, pues reveló, los familiares de la actriz no pueden viajar por el momento.

Luego de los rumores que aseguraban que Gabriel e Irina se casarían en este mes, el histrión aclaró que por el momento no tienen fecha para la boda, solo dijo que será este año.

Después de que Irina revelará que tiene el deseo de convertirse en madre de dos hijos al lado de Gabriel el actor externo que le gustaría formar una familia, pues es lo que sigue después de la boda.

Cabe recordar que la pareja ha mostrado sus deseos de contraer matrimonio desde hace dos años, sin embargo, siempre se tiene que posponer por diversas circunstancias.

Fue en entrevista para el programa Despierta América, que el actor reveló los motivos por los cuales pospuso su boda en esta ocasión, por la guerra entre Rusia y Ucrania.

«La familia de Irina está un poquito temerosa de salir de Rusia ahorita y no han podido concretar el hecho de que vengan. Y obviamente no vamos a hacer una boda si no está su familia».

Aseguró que de este año no pasa, que es cuestión de esperar a que la situación bélica disminuya y la familia de su prometida pueda viajar a México.

“No de este año no pasa, ya también nos esperamos, vino la pandemia y ahora esto. Son cosas que están fuera de nuestras manos, pero finalmente si queremos esperar un poco a que se aligere un poquito el conflicto y puedan ellos ya viajar con tranquilidad. No pasa de este año, sino yo me voy a Rusia”.