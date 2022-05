Hoy Estado de México – mayo 25, 2022

Luz Andrea Chousal Mata, autora de la exposición fotográfica “En Marzo” presentada por la dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), reveló que el material de su exposición fue tomado después de la pandemia de COVID-19.

Reveló que en ella quiso plasmar, a través del retrato femenino, la amistad, la sororidad, la convivencia, la libertad y las redes de apoyo entre mujeres.

“La fotografía para mí fue uno de los medios que me permitieron canalizar lo que siento, expresarme y conocer personas, es algo que me apasiona y me encanta, además de una fuente de ingresos propios”, explicó.