Arturo Callejo-mayo 20, 2022

A través del programa denominado, “Seguros con un Metepec Amigable”, 47 niñas, niños y adolescentes en riesgo de trabajo infantil, recibieron de servidores públicos locales, becas escolares para evitar deserten de sus escuelas.

En este programa, el DIF municipal involucró a los padres de familia de los pequeños a procurar su bienestar.

El alcalde Fernando Flores Fernández y la presidenta honoraria del organismo asistencial, Iraí Albarán Segura, encabezaron emotiva ceremonia donde los servidores públicos que fungen como madrinas y padrinos de los menores, convivieron con las y los ahijados, comprometiéndose a dar seguimiento a su desarrollo.

En las instalaciones del DIF, el presidente municipal exaltó la voluntad del personal para cambiar la vida de las y los niños y adolescentes, pues se trata dijo, “de tener la posibilidad de poderle ayudar a la niñez y eso es pensar en el prójimo, es tener un gran corazón que no sólo se quedará en acciones como ésta, hay mucho que hacer y lo estamos y seguiremos haciendo de la mano del DIF”.

Flores Fernández, añadió que “hoy estamos entrando a las casas, con estímulos como las de ahora y con 10 millones de pesos también para estudiantes a través de becas, hoy tenemos el deseo de seguir transformando este querido Metepec, estamos haciendo política de la buena, no estamos haciendo grilla, hacemos política que favorece a la próxima generación y no pensamos en la siguiente elección; estamos juntos, todos, sociedad y gobierno, haciendo que Metepec brille y nunca más se apague”.

Servidores públicos aportarán recursos financieros de forma bimestral en el presente y siguiente ciclo escolar, para apoyar la educación de los menores.