Hoy Estado de México-mayo 21, 2022

Empleados que trabajaron por muchos años en el Acuario de Veracruz, lamentaron la decisión del gobierno de Veracruz de despedir a todo el personal y dejar las instalaciones en manos de la gestión de Cuitláhuac García, de acuerdo con Milenio.

Mediante redes sociales indicaron que luego de que el gobierno tomara está decisión, los empleados de van con la frente en alto, sin embargo, les provoca gran decepción y preocupación, pues el acuario no se merecía eso.

“Salimos con la cara en alto, felices de pertenecer a esto tan grande que en 30 años se convirtió en algo inigualable e increíble. Pero también salimos preocupados, decepcionados y con lágrimas en los ojos… No te merecías esto, perdón, perdón por hacerte apagar tus luces de esta forma pero gracias, muchas gracias, Acuario de Veracruz, por este tiempo de oportunidades, aprendizaje y por hacer sentir a millones de personas tan cerca de un mundo tan inmenso”, externó Sofía Gómez, quien fue trabajadora del Acuario.

Por su parte, la empleada Abi Mejía, quien tenía solo un año laborando en el lugar coma te explico que la fiesta y otros señalamientos fueron pretexto para despojarlos.

“¡Todo un año lleno de aprendizajes! “Gracias, Acuario de Veracruz, por todo lo que me dejaste, la experiencia, mis amigos, los recuerdos, todo! Y no, no fue la fiesta, no fue el bienestar de los animales, no fue una mala administración… fueron otros intereses. Solo puedo decir que espero vengan cosas mejores y no peores. Gracias por tanto, Acuario de Veracruz”, escribió.

Así como Alea Vazz, entre otros muchos empleados que lamentaron esta despedida, dijo:

«Sin duda a partir de ahora habrá cambios, agradezco infinitamente lo que aprendí cómo lo que viví y conocí… Deseo que se cumplan con los mismos estándares que nos enseñaron, que siga siendo un sitio referente de los centros de conservación y que podamos seguir avanzando en el cuidado de las especies silvestres.