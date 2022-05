Hoy Estado de México-mayo 10, 2022

Luego de que se anunciara la regularización de los depósitos erróneos que se realizaron a cuentahabientes de BBVA, los clientes afectados denunciaron que sus cuentas aún presentan saldos negativos, además de cargos duplicados, y aunque se ha tratado de dar solución a esta situación, la institución bancaria no ha dado respuesta alguna.

«Algunas operaciones de compra realizadas en días pasados con tarjetas de débito no habían sido cargadas a las respectivas cuentas y dichos montos se reflejaron erróneamente como saldos disponibles. En las últimas horas, el registro de todas esas compras ya se ha hecho de manera correcta», indicó la institución este 10 de mayo.

Mientras tanto, los cuentahabientes explicaron que aunque no retiraron la cantidad depositada erróneamente, unas horas después revisaron sus cuentas y el dinero que había antes no se encontraba, en tanto que otros no recibieron ningún depósito extra, pero sí perdieron su dinero.

«A mi se me habían hecho los cobros correspondientes en su momento, ayer no me cayó nada del dinero que depositaron por error y hoy mi cuenta de débito me aparece en negativos cuando yo tenía ese dinero para el resto de mi quincena», escribió una persona y dijo: «me pasó la misma situación, llamo a la línea BBVA y no me toman la llamada».

Hasta la mañana de este martes la situación no fue actualizada, sin embargo, las quejas continúan a través de redes sociales y amenazan con emitir una demanda colectiva mediante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) con el objetivo de aclarar la situación.