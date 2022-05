Hoy Estado de México-mayo 13, 2022

Una mujer que fue empleada de Shakira denunció malos det tratos de la cantante hacia su personal, aseguró que no les en permite mirarla a los ojos y no permite que alguien aparte de ella, brille.

Fue a través del programa Chisme no like, que esta mujer relató lo que viven muchos trabajadores de la colombiana.

“A Shakira no se le puede mirar, no se le puede hablar, no te puedes dirigir a ella, está prohibidísimo”.

Además, señaló que la cantante no respeta el tiempo de las personas, pues para grabar videos o realizar sesiones de fotografías se lleva mucho.

«Un trabajo que podría durar cuatro horas por las tomas, necesitamos 17 horas. Es que desespera a la productora, a los directores, a todos».

Incluso, aseguró que Shakira deja fuera a personas que brillan más que ella en videos y proyectos.

«Si alguien destaca más que ella, la echa fuera del rodaje. Dice: tú no, fuera».

Estas declaraciones son respaldadas por el youtuber Javier Hoyos, quien afirma que la cantante no permite que la miren a los ojos y mucho menos que se tomen fotografías con ella.