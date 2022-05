Manuel López – Mayo 24, 2022

Desde el pasado 16 de mayo, familiares y amigos de Nancy Yuriko Velázquez Rubí, salen a las calles a pegar fichas de búsqueda con su fotografía para dar con su paradero.

La joven de 29 años salió a trabajar en el municipio de Chicoloapan, pero no regresó a casa donde la esperan sus hijos de 11 y 5 años de edad.

De acuerdo con su padre, Felipe Velázquez González, la última imagen que se tiene de Nancy, la captó una cámara de videovigilancia del Barrio San Pedro, en Chimalhuacán.

Nancy circuló por esas calles a bordo de su motocicleta en la que siempre salía para trabajar, pero hasta el momento no hay otro rastro que de indicios de qué pasó con ella.

“Nosotros estamos preocupados porque alguien debe tenerla en contra de su voluntad, en estos días de investigación pues ya nos percatamos de que no se llevó su dinero, no hace falta ropa, eso quiere decir que ella salió a trabajar y nada más, no se fue porque quiso”, dijo.