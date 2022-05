Hoy Estado de México-mayo 19, 2022

Después de que se diera a conocer que supuestamente Belinda mantiene a su familia, algunos usuarios de las redes se han cuestionado si su madre Belinda Schull tiene gran influencia en la cantante, esto fue revelado por una maquillista.

Mediante TikTok, Gabo Photobox platicó sobre su experiencia cuando maquilló a Belinda para un evento realizado por Studio F.

La mujer reveló qué es una seguidora de la también actriz, por lo que la experiencia de maquillarla pintaba maravillosa, sin embargo, su percepción cambió.

Su idea cambió cuando se percató de que Belinda es totalmente influenciada por su madre hasta en sus proyectos.

“A nosotros como maquillistas nos explicaron que querían un maquillaje, pero también nos dijeron que Belinda no lo había autorizado, entonces dije: ay, sí es bien perrita”.

El diseñador ya había elegido la imagen de Belinda, así como el vestuario que sin duda, puede ser modificado en caso de que el artista así lo decida.

Pues aquella vez les fue rechazada la propuesta de vestuario y de maquillaje, y pensó que Beli era muy exigente, sin embargo, tremenda sorpresa se llevó al darse cuenta de que Belinda Schüll fue quien dio la indicación.

“Se empieza a escuchar: ‘ya llegó, ya está aquí, mamá Beli’. En mi mente yo pensé: ya llegó Belinda, pero no, era su mamá… “Revisó todo y fue de ‘ese look no me gusta, eso no va con eso… eso no le va a gustar a Beli’”.

Cuando inició la pasarela, la maquillista se percató de que Belinda preguntaba todo el tiempo en qué lugar se colocaba y esperaba las indicaciones de su mamá.

“Ella bien seria, hablando con su voz bajita, así de ‘mamá dónde me pongo’, ‘ay, no qué pena’… Uno pensaría que una chavita que está desde pequeña en el medio sabría qué hacer, qué decir, dónde ponerse, pero no, me sorprendió”, platicó al decir que Beli es muy sencilla y penosa.