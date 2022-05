Hoy Estado de México-mayo 14, 2022

Los Backstreet Boys se presentó en la primera edición del Tecate Emblema que se llevó a cabo en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, siendo un gran éxito ante las miles de boybands.

Los cinco integrantes de la banda, Kevin, Brian, Nick, A. J. Y Howie, tienen 20 años más que cuando probaron la fama por primera vez, son embargo, su magia sigue siendo la misma.

Al menos 49 mil 200 personas fueron las asistentes en el Emblema Stage, y pudieron revivir magníficos tiempos en que siendo adolescentes, tapizaban sus paredes con pósters de sus ídolos.

Incluso las nuevas generaciones estuvieron presentes bebiendo, cantando y algunos hasta llorando con la música de la agrupación, quienes dieron mucha felicidad a los asistentes.

En esta visita a México, los Backstreet Boys cantaron todo su legado, canciones como I Want it That Way, Everybody, Shape of My Heart y As Long as You Love Me, fueron coreadas por sus fans.