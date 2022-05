Hoy Estado de México-mayo 11, 2022

Romina Contreras Carrasco, alcaldesa de Huixquilucan, arrancó el tercer sistema del programa «Escuelas Captadoras de Vida», en la Primaria «Adolfo López Mateos», que se encuentra en la comunidad Magdalena Chichicaspa, y tiene como objetivo recolectar el agua pluvial, a fin de utilizarla para la limpieza de la escuela y así continuar cuidando el medio ambiente.

Esto como parte del programa Huixquilucan contigo 24 / 7, por el cual se hacen recorridos con elementos del gobierno local para acercar los servicios, dar atención y escuchar las necesidades ciudadanas; la alcaldesa aseguró que es necesario que se inculque a los menores de Huixquilucan el adecuado uso de los recursos naturales.

«Con esta escuela captadora de agua, ustedes van a poder aprovechar el agua pluvial, en lugar de que se vaya a otros lugares, se vaya por las calles, se vaya a lugares donde no se recolectan pero eso no significa que no la debemos de cuidar, hay que cuidar el agua al máximo. Ustedes saben que hay muchísimos lugares en donde no hay agua», señaló ante la comunidad estudiantil.

Dicho sistema de «Escuelas captadoras de vida», se suman a las que ya se encuentran en funcionamiento en las primarias Estado de México y Adolfo López Mateos, ubicadas en las colonias Montón Cuarteles y El Pedregal, respectivamente, de entre las nueve que serán instaladas en escuelas del municipio en meses próximos.

El sistema que se encuentra instalado en el plantel permite que se recupere, se filtre y se deje el agua para uso en sanitarios, lo cual garantizará el agua en temporada de lluvias.

«Quiero felicitarlos porque esta escuela se vuelve un lugar sustentable, que empieza a poner un ejemplo a nivel municipal, a nivel Estatal. Es una escuela que siempre estará con esa dinámica de poder ayudar y, sobre todo, que ustedes se llevan a sus casas ese mensaje de que el agua hay que cuidarla y aprovecharla porque ya cada vez tenemos menos».

De esta manera, la alcaldesa de Huixquilucan refrendó su compromiso para seguir trabajando en las comunidades de su municipio, a fin de lograr una mejor calidad de vida para sus habitantes.