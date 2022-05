Hoy Estado de México-mayo 26, 2022

Luego de su polémica separación, la cantante Belinda prepara su venganza en contra de su ex Christian Nodal, así se dio a conocer en el programa Chisme No Like.

Esto porque la artista quiere callarme la boca a su ex prometido para poner fin a los dimes y diretes qué afectan su imagen, por lo que ha estado planeando una venganza con ayuda de su mamá Belinda Schüll y su publicista Danna Vázquez.

Al parecer, Beli se comunicó con dos medios de comunicación mexicanos para ofrecer su versión sobre su separación del cantante regional mexicano, a fin de dar a conocer que fue víctima de maltrato físico, tal y como se rumoró.

Como sustento de dicha afirmación, Belinda habría contratado a personas que testificaran a favor suyo y de esta manera terminar con la carrera musical de Nodal.

“Belinda prepara un artículo donde quiere dejar mal parado a Nodal, incluso (dirá) hasta que hubo golpes. Ya lo trató de alcohólico, lo va a tratar de golpeador”, indicó Javier Ceriani.

Esta información podría hacerse pública la próxima semana, sin embargo, el cantante ya se ha preparado para ser atacado, pues alguien le advirtió sobre la campaña de desprestigio que está armando su ex.

“Se está blindando, se está preparando. Ya lo sabe porque han llamado a personas y hay dinero de por medio. (Belinda) estaría ofreciendo dinero para colaboración de esta campaña mortal”, añadió Javier Ceriani.