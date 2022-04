Hoy Estado de México – abril 28, 2022

Durante su presentación en CinemaCon 2022, Disney presentó una sinopsis de la segunda parte de su película Avatar, la cual se llamará “Avatar: The Way of Water”.

La fecha de estreno será el 16 de diciembre de 2022, por lo que se espera que el cierre de año sea fuerte para Disney.

“Avatar: The Way of Water” retomará la historia de la primera película de la saga; pero varios años en el futuro, y podremos ver a la familia de Jake Sully y Neytiri, quienes enfrentarán varios peligros para mantener a salvo a sus hijos.

Disney confirmó que “Avatar: The Way of Water” es la primera de 4 secuelas planeadas, cada una contando una historia diferente, aunque manteniendo a la familia Sully como protagonista.

A diez años del éxito que tuvo Avatar, James Cameron reconoció que replicar este no será sencillo.

Reveló que la tarea de recaudación para Avatar 2 ha sido un camino cuesta arriba por la pandemia y el auge de los servicios de streaming.