Manuel López – abril 19, 2022

A dos años del feminicidio de Alejandra Calvo, familiares y amigos realizaron una manifestación en el municipio de Ixtapaluca.

Alrededor de 30 mujeres partieron de la Unidad Habitacional Los Héroes, con destino al Palacio Municipal.

Durante la protesta, los colectivos denunciaron que, a dos años del feminicidio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha detenido a los responsables.

“Ya han pasado dos años y no han hecho nada, ni siquiera han judicializado al responsable, porque según no tienen el nombre completo cuando yo les he presentado todo lo que tienen”, explicó Teresa Calvo, madre de Alejandra.