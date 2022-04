Arturo Callejo-abril 27, 2022

El Gobierno de Metepec realizó la presentación de la Nueva Policía de Proximidad, además entregó patrullas y reconocimientos y uniformes a elementos de la corporación municipal.

Durante este evento, realizado en el parque del fraccionamiento Pilares, el presidente municipal, Fernando Flores Fernández, estuvo acompañado por 164 elementos policiales de seguridad y tránsito, entre ellos, seis mujeres y a todos en su conjunto se les dotó de 33 patrullas de un total de 112, de este último universo, 79 ya están vigilando las calles y avenidas.

A este estado de fuerza se sumó la entrega de 10 motocicletas, 10 cuatrimotos, 370 uniformes y 83 estímulos, así como seguros a tres mujeres viudas que perdieron a sus maridos en cumplimiento de su deber.

Se trató de: Claudia García Martínez, esposa del oficial Marco Sánchez Colín; Susana Jiménez García, esposa del oficial Fabian Martínez Becerra; y Rosa Aguilar Marín, esposa del oficial Pablo Francisco González Nava.

“Dignificar a la policía es un compromiso que hoy estamos cumpliendo. Hoy se practican con orgullo, lealtad y compromiso estos nuevos integrantes de nuestra policía de proximidad, este día entregamos estos estímulos económicos a aquellas mujeres y hombres que han cumplido con su tarea de cuidarnos, tenemos una tarea grande, darle a los metepequenses tranquilidad y para ello, poco a poco vamos equipando, ahí están los vehículos que ayudarán a las labores de prevención, disuasión y acción”, expresó el alcalde.

Solicitó a los delegados municipales que informen todo lo que pase en sus demarcaciones, “porque ustedes son el primer punto de contacto con todos los ciudadanos y nosotros, los servidores públicos estamos para ayudarles y para resolverles, vamos a hacer un trabajo en conjunto por la seguridad de todas y todos los metepequenses”.

El objetivo de la policía de proximidad es estar más cerca de los vecinos con humanidad e ir más allá de su deber que es el resguardo de seguridad, pues los uniformados también tendrán la tarea de ayudar a los metepequenses en general, “tenemos que seguir siendo eficientes, hasta hoy le han demostrado a la ciudadanía una pronta respuesta y atención humana a los llamados, sigamos cuidando los protocolos, la bandera de esta nueva policía de proximidad es la honradez”, subrayó el alcalde.

Junto con Laura González Hernández, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, Flores Fernández y el secretario de Seguridad estatal, entregaron estímulos económicos a Omar Ramírez Monroy, por la detención de una banda dedicada al secuestro, extorsión y privación ilegal de la libertad, a lo que se sumó el uniformado José Andrés Valencia Castro, por haber capturado a integrantes de una banda delictiva dedicada al delito de extorsión.

Recibieron también estímulos, José Juan Ciprés Colín, por la detención de extorsionadores, así como la captura y desmantelamiento de una banda dedicada al robo de vehículos; mientras que, José Luis León González, también recibió lo propio por la detención de una banda de robo de vehículo y robo a transeúnte; así como Felipe Gómez Gil, quien formó parte de la investigación y localización de personas desaparecidas, no localizadas, ausentes y extraviadas.

Jesús Alberto Ramírez Manzur, director de Seguridad Pública y Tránsito, externó que cada día se refuerzan los trabajos de seguridad, pues se tiene que recuperar la confianza de quienes habitan y visitan Metepec.

“Hoy contamos con capacitaciones de inclusión social, justicia cívica, policía de proximidad, perspectiva de género y derechos humanos, todo eso en suma permitirá estrechar un vínculo social entre autoridades y habitantes, no tenemos pretexto para no dar nuestro mayor esfuerzo, tendremos que conducirnos con cercanía a la sociedad, eficiencia y honradez. No hay cabida para el abuso de autoridad, actos de corrupción ni malos tratos con la sociedad”, finalizó.