Manuel López – abril 25, 2022

Desde el pasado 8 de abril Mitzy Tonanzin López Cruz, estudiante de excelencia del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente de la UNAM, y de apenas 18 años, se encuentra desaparecida en el municipio de Nezahualcóyotl.

De acuerdo con sus familiares, ese día salió desde muy temprano para realizarse unos estudios de rutina en la clínica del Issemym de Nezahualcóyotl, sin embargo, nunca regresó a su casa en la colonia Benito Juárez.

Su mamá le dio sólo 20 pesos porque no tenían dinero para el transporte de ambas, por lo que le pidió que no tardara para no preocuparse.

“Como la toma de muestras es de siete de la mañana a ocho de la mañana, yo le di de límite hasta las ocho por cualquier cosa, Pero cuando vi que eran las ocho y ya no llegaba me empecé a preocupar.

“Ya después salí a buscarla y me dijeron que sí había llegado, fui a la sala de espera, pero nunca la vi. Todavía regrese a la casa esperando encontrármela, pero no llegó”, explicó su madre, Zaraith Cruz.

Mitzy está por terminar su segunda carrera técnica y sólo le faltan un par de semanas para concluir el sexto semestre en el plantel del CCH Oriente, en donde logró un historial académico de excelencia que ronda el 9.8 de promedio general.

“Ella va muy bien en la escuela, es demasiado estudiosa. De hecho, ya fui dos veces al plantel para reportar su extravío o si alguien sabe algo de ella y los profesores se sorprendieron porque es de las mejores estudiantes de la generación y en sus ratos libres le ayudaba a una señora en un puesto de aquí cerca”, señaló su madre.

Hasta el momento, los familiares de Mitzi sólo han sido apoyados por las células de búsqueda del municipio de Nezahualcóyotl y la Ciudad de México, sin embargo, en el Ministerio Público no les han presentado avances en la investigación que logre dar con su paradero.