Arturo Callejo-abril 09, 2022

Orgullosas de su pueblo originario, el otomí, las señoras oriundas del poblado de San Cristóbal Huichochitlán, Claudia López Agustín y María André Cristóbal, tejen con sus manos maestras centenares de palmitas que la gente al comprar las llevará a bendecir a las iglesias y parroquias de Toluca el día de mañana, cuando se celebra el Domingo de Ramos y así comienza la Semana Santa.

Las artesanas toluqueñas hablantes de su lengua originaria y el español, afirman que no dejarán que se pierda la tradición, luego que, por la pandemia de COVID-19, los dos años pasados no tejieron la palma, pues recuerdan que todos los templos estuvieron cerrados y las autoridades no las dejaron vender.

“Vengo de San Cristóbal Huichochitlán, venimos con vecinitos y familia, estamos haciendo porque no se pierda la tradición y la costumbre, sino trabajamos se va a perder la tradición del Día de Ramos, por eso lo hacemos, para que siga adelante. El año antepasado y pasado no hubo venta por la pandemia, pero gracias a Dios que ya nos dejaron vender, mañana domingo estaremos vendiendo en la parroquia de la Virgen del Carmen (centro de Toluca)”, señalaron en su puesto improvisado ubicado en la Central de Abasto de Toluca.



Las mujeres otomíes calculan que mañana llevarán a vender entre 500 y mil piezas de palmitas con distintas representaciones, como las tradicionales hasta Cristos tejidos a mano para ponerlos en las casas, “desde 10 a 20 pesos, no ganamos mucho porque pagamos a 700 pesos el bulto de palma, compramos desde la semana y así venimos tejiendo, todo a mano, todo lo fabricamos con nuestras manos, simplemente con las manos”.

Apuntaron las originarias de San Cristóbal Huichochitlán, que desde hace aproximadamente medio siglo han estado tejiendo año con año la palma, arte que han enseñado a las nuevas generaciones, “yo aprendí de mi papa, él me enseño y viendo, ahí uno va buscando la forma, por eso venimos aquí, yo digo que la tradición de tejer la palma va a seguir porque a nuestros hijos les estamos enseñando, ahorita ella es mi nieta y ya la estamos trayendo para que vaya aprendiendo, no queremos que se pierda esta tradición”, sostuvo la señora Claudia López Agustín.

Conforme a la tradición, mañana que es Domingo de Ramos, sobre los atrios o afuera de las templos religiosos de la capital del Estado de México, se dejarán ver decenas de artesanos toluqueños, principalmente de la región otomí de Toluca, quienes con sus manos tejen la palma con precisión digna de admirar.