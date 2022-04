Arturo Callejo- abril 06, 2022

Con lágrimas en los ojos, las señoras Félix Sánchez Chaparrita y Concepción Rivera Guerrero, acudieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), para exigir se esclarezcan los casos de sus hijos y se dé con los responsables de haberlos desaparecido para que se haga justicia.

En el caso de Sánchez Chaparrita, avecindada en la localidad de San Juan de las Huertas, municipio de Zinacantepec, denunció que su hijo, Julio César González, desapareció el 6 de septiembre del año pasado y es la fecha y “no sé nada de él”.

Sostuvo, entre sollozos, que el lunes antepasado autoridades de la Fiscalía General le informaron que habían encontrado el cuerpo de su hijo y que a través de pruebas de ADN se había determinado que, efectivamente, era su consanguíneo hallado sin vida en unas barrancas del municipio de Calimaya.

“El día martes acudo al Ministerio Público de Tenango del Valle, donde denuncié y me dicen que no es compatible las pruebas que tienen, vuelvo a regresar ayer (martes) a Tenango y me dicen que no es, me enseñan las fotos y no tienen las características de mi hijo, vuelvo a venir ayer como a las cuatro de la tarde aquí al Ministerio Público y me dicen que no hay duda que sea mi hijo porque el médico legista hizo las pruebas y que sale positivo, me dicen que no pueden darme un cuerpo que no sea mío, que es de mi hijo”, indicó la angustiada mujer.

Posteriormente, acudió ante la Ministerio Público Silvia Torres, en la Fiscalía de Atención a la Mujer, ubicada en Paseo Matlazincas, también en Toluca, y le dijo que sí es su hijo, pero que probablemente allá en Tenango se traspapelaron las fotografías y le enseñaron otras que no corresponden.

Y es que el licenciado Edgar Castañeda, que está en el Centro de Justicia de Tenango del Valle, presumiblemente no ha acudido a la Fiscalía para recoger la confronta, “entonces ayer me dice la licenciada Silvia Torres del MP, de Matlazincas, que no puede hacer nada, que iba a ver cómo hacer otra vez las pruebas de ADN con el cuerpo que tienen aquí”.

Lo único que resta para esclarecer este hecho es realizar nuevamente la prueba de ADN, entre el cadáver que se tiene en la morgue de Toluca y la señora Sánchez Chaparrita.

Expuso que su hijo salió el 6 de septiembre pasado de su casa y no ha regresado, además ahondó que hasta el 11 del mismo mes inició la denuncia por su hijo desaparecido, porque llegó a pensar que había sido detenido y fue a la Fiscalía de Zinacantepec y nadie sabía de él.

Añadió que el día que desapareció Julio César, se le vio con la prima de su esposo, quien tampoco aparece, pero su familia no ha denunciado esta desaparición.

“Los vieron por última vez en una casa, mi hijo desgraciadamente se metió a la adicción del cristal (droga sintética), ya estaba saliendo de eso, esta chica entró a la casa donde se desaparecieron”, dijo.

Por su parte, la señora Concepción Rivera Guerrero, busca desde el 26 de marzo del año pasado a su hija de 38 años de edad, Grisell Pérez Rivera, quien es abogada, además de ser la fundadora de la asociación civil llamada, “La Cabaña de la Sabiduría”, donde ayudaba a personas en condición de calle.

La joven madre por quien se ofrece una recompensa de 300 mil pesos a quien dé informes que conduzcan a su paradero, se le vio por última vez en el fraccionamiento Santa María, municipio de Tlalmanalco, “a mí me dicen que la fueron a dejar a su cabaña. Yo ya no la vi, ella me dijo que iba a empezar a dar clases por línea, es abogada, activista, mamá de cuatro hijos, es conocidísima mi hija, ella tiene 38 años de edad, ya pasó un año y no sabemos nada de ella, no sabemos si fue por la labor que ella hacía como activista, pero hasta ahorita no hay una línea bien de investigación ni tampoco algún detenido”.

La señora Conchita puntualizó que luego de iniciar su denuncia, regresó a “La Cabaña de la Sabiduría”, en la que ya estaban al menos 20 albañiles haciendo obras en la propiedad de Grisell.

Ambas madres fueron apoyadas por un grupo de jóvenes feministas afuera de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.