Manuel López – abril 22, 2022

Lo que para algunos es basura, para Rosa María Contreras, maquillista y madre de un joven, se ha vuelto la principal esperanza para recuperar parte de su vida.

Residente del municipio de Ecatepec, desde hace 12 años ha tenido que adaptarse a vivir sin su brazo derecho que perdió en un accidente automovilístico.

Tras pasar varios días en coma en el hospital general de Pachuca, logró recuperar la conciencia y se enfrentó a una nueva realidad.

“Mis familiares no querían decirme qué me había pasado, y pensé todo el tiempo que estaba vendada y que simplemente me fracturé, pero el día que me enteré la verdad sí fue muy difícil porque era mi instrumento principal, porque me dedico al maquillaje y fue completamente un reto porque tenía que salir adelante para mi hijo”, dice Rosy.