Hoy Estado de México – abril 16, 2022

Un autobús que transportaba peregrinos al Santuario del Señor de Chalma, se quedó sin frenos cuando transitaba por Malinalco

De acuerdo con los primeros reportes, en la desenfrenada carrera del camión de pasajeros, embistió a por lo menos 15 automóviles para terminar en el acotamiento de la carretera.

Los peregrinos dijeron se procedentes de Ixtlahuaca, quienes presentan crisis nerviosa y golpes, mientras que algunos de los tripulantes de los automóviles tambien se encuentra heridos, por lo que servicios de emergencia se dirigen al lugar.

Policías municipales abanderan la zona del accidente, debido a que los peregrinos y demás ciudadanos que resultaron afectados, se encuentran en la carretera a la altura del Club de Golf.

Así se vivieron los primeros minutos tras el accidente en #Malinalco en el que un autobús embistió a más de 12 autos.

“Quienes nos dirigíamos hacia Malinalco, nos faltaba como medio kilómetro para llegar al Club de Golf, había mucho tráfico y se hizo la fila de autos que íbamos llegando y de repente se escucho un escándalo y mucho polvo, era un autobús muy viejo que venía bajando y aunque se alcanzo a pegar al acotamiento, pero como había varios carros que se iban a regresar se los alcanzó a llevar”, fue uno de varios testimonios de paseantes que se vieron involucrados en el accidente registrado poco antes de este medio día, Sábado de Gloria.

En su trayecto, luego de que aparentemente el autobús que transportaba peregrinos, se fue derrapando “era un autobús ya muy viejo, de esos de excursiones”, agregó la persona informante.

Añadió que entre los automovilistas heridos por la embestida del camión, no se podía saber si hubo o no personas fallecidas, “estuvo muy feo”. Se abunda que por cada automóvil particular se calcula que iban por lo menos cinco personas, más unos 40 pasajeros en el autobús.

Se señaló que ante este lamentable accidente, las autoridades locales fueron insuficientes para controlar el tráfico y al mismo tiempo dar atención a las personas heridas, en las que también iban menores de edad, “eran como 15 carros (los accidentados), más aparte quienes venían en el autobús”.

También se señaló que antes de que el autobús comenzó a llevarse los autos compactos, uno, del que no se alcanzó a ver que tipo de automotor se trató, también se quedó sin frenos e incluso alcanzó a llevarse a su paso otra unidad, para posteriormente llegar el viejo autobús y dar alcance a otros 15 por lo menos.

Se supo que de un automóvil color azul, personas trataban de sacar a una persona de la parte trasera, pues había quienes intentaban trozar la puerta para sacar a quien viajaba atrás.

En este sentido, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, informó de manera preliminar que no hubo personas fallecidas ni heridas de gravedad.

Se recordará que el 26 de noviembre del año pasado, en la comunidad de “El Guarda de Guerrero”, localizada sobre la carretera Joquicingo-Malinalco, un autobús que transportaba peregrinos que provenían del municipio de Sahuayo, Michoacán a iban a ver al Señor de Chalma, se quedó también si frenos y al pegar contra la cornisa de una vivienda vino la tragedia en la que murieron 20 personas y 29 de los feligreses quedaron heridos.

El transporte de ese entonces era un viejo autobús con razón social, “Turismo Tejeda”.