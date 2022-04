Hoy Estado de México-abril 28, 2022

Este abuelito causó ternura en usuarios de las redes, pues buscaba una canción de The Beatles, que le gustaba desde que era joven y gracias a sus nietos, la encontró.

Fue el usuario clauescalanted quien público el video donde se relata la historia del abuelito, quien tenía muchos deseos de escuchar aquella canción, pero no recordaba el título.

Por lo que sus nietos le pusieron varias canciones de The Beatles, y como no recordaba el título, escuchó muchas canciones.

https://www.tiktok.com/@clauescalanted/video/7091417024760532229?referer_url=https%3A%2F%2Fdepor.com%2F&referer_video_id=7091417024760532229&refer=embed

Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar y hubo quienes hasta terminaron queriendo al abuelito.

«Te quiero mucho abuelito que le gustan los Beatles», «lo quiero mucho abuelito Get Back», «el que sabe, sabe, un beatlemaniaco yeah vientos por el señor», son algunos comentarios.

Esto puso muy contento al abuelito, pues recordó canciones como Two of us, Dig a pony, Let it Be, Maggie Mae, I’ve got a feeling, The longo and winding Road, pero Get Back era la que buscaba.