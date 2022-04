Arturo Callejo-abril 01, 2022

Terminó el tercer mes del año y con ello los primeros 90 días de administración municipal de la capital del Estado de México, que sigue sin patrullas para resguardo de los miles de toluqueños que habitan lo que será la Ciudad Faro, que así fue como lo prometió, convertir al municipio desde su campaña el actual presidente municipal priista.

En febrero pasado, el edil presumió que se avanzaba en las negociaciones para que a corto plazo esta ciudad capital, considerada una de las más importantes del país, contara con unidades policíacas, e incluso declaró que, “es urgente la presencia de unidades en la capital”.

El ayuntamiento toluqueño también señaló que la pasada administración terminó en el último bimestre de 2021, el contrato de arrendamiento con la empresa arrendadora sobre 400 unidades policíacas de diferentes tipos, las cuales quedaron resguardadas en un predio ubicado en la delegación de Cacalomacán y que las negociaciones avanzaban para regresar en breve estas patrullas a las calles de Toluca, sin embargo, esto no ha sucedido.



Mientras que, la fuerza policíaca de elementos ascendía en números cerrados a mil 800, quienes de acuerdo al presidente municipal priista, con su estrategia de seguridad denominada “Pie a Tierra”, han visitado hasta el lunes pasado, 145 mil 190 viviendas y comercios para que la población conozca a sus elementos y compartan opiniones o comentarios de sus colonias o delegaciones.

En este mismo marco, el mismo lunes anterior, la administración municipal de Toluca también se alzó al citar que la comisión de delitos de alto impacto mantiene tendencia a la baja.

Es de señalar que los delitos de alto impacto en México se refieren al homicidio, secuestro, trata de personas, lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, robo a casa-habitación con o sin violencia, extorsión y narcotráfico en su modalidad de narcomenudeo, por ejemplo.

En redes sociales se ha denunciado que, en el centro de la capital del Estado de México predominan los “moto ratones”, sujetos que a bordo de motocicletas o motonetas arrebatan las pertenencias de las personas, principalmente teléfonos celulares con los que huyen de manera rápida con rumbo desconocido, esta modalidad de robo también se ha denunciado en la zona de la terminal de autobuses.

Pero la región norte de Toluca, es la que ha sido más azotada por la delincuencia organizada, y si bien este fenómeno delictivo es de tiempo atrás, en lo que va del año se ha agudizado, pues en poblados como San Pedro Totoltepec, El Cerrillo Vista Hermosa (zona del aeropuerto), en San Diego Linares, San Cristóbal Huichochitlán, San Andrés Cuexcontitlán y San Pablo Autopan, entre otras comunidades, se han convertido en “tiradero” de cadáveres humanos.

El más reciente hecho criminal al puro estilo del narcotráfico se tuvo a mediados de semana en la comunidad de San Miguel Totoltepec, pues sobre la calle José María Morelos y Pavón, cerca del bordo de Las Canastas, se hallaron en dos bolsas negras restos humanos que fueron emplayados, tal como se recubren los muebles con plástico transparente para que no se dañen.

Desde que inicio la administración del alcalde priista, él mismo declaró que para que la capital mexiquense no se quedará sin una sola patrulla, se había solicitado a la Secretaría de Seguridad del Estado de México 42 unidades con sus respectivos elementos a los que se sumaron policías locales para patrullar la ciudad que tiene 910 mil 608 habitantes, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Uno de los operativos de los que ha dado cuenta el ayuntamiento toluqueño, se realizó a inicios del mes que acaba de terminar sobre localidades como: Real de San Pablo, Galaxias Toluca, San Martín Totoltepec, San Pedro Totoltepec, La Crespa, San Lorenzo Tepaltitlán, San Pablo Autopan, San Cristóbal Huichochitlán, San Andrés Cuexcontitlán, San Diego Linares y San Diego de los Padres. En este operativo tomaron parte efectivos de la Guardia Nacional (GN), policía estatal y local.

En este tenor, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la 61 legislatura del Estado de México, Maurilio Hernández González, sostuvo que Toluca al no contar con patrullas, su población está en un estado de indefensión y es potestad del ayuntamiento resolver el tema.

“Lo que nosotros podemos hacer es un exhorto público para que se atienda el tema, ya el ayuntamiento podrá dar una explicación a la ciudadanía de cuales son las razones de esos retrasos. No tenemos elementos como para poder hacer un cuestionamiento ante una falta de voluntad o falta de organización o falta de recursos, en fin, esto es el presidente municipal el que tiene la palabra y el exhorto que le hacemos es que puedan darle celeridad en el Cabildo, a efecto de que la población de Toluca no esté en estado de indefensión en materia de seguridad”, acotó el legislador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Citó que la capital mexiquense, es el único municipio de los 125 que conforman al Estado de México, donde no hay patrullas que resguarden a su ciudadanía, “incluso hay municipios en los que se ha reactivado en esa materia, puedo decir, de Atizapán, ya adquirieron un número importante de patrullas, no sabemos si vía arrendamiento o adquisición directa, pero finalmente están fortaleciendo el cuerpo de policía y dándole más fuerza a la seguridad”.

Quien minimizó la problemática de la falta de patrullas en Toluca, e incluso hizo un llamado a ser empáticos con el presidente municipal, es decir, ponerse en su lugar, fue el coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Elías Rescala Jiménez y justificó al edil de su mismo instituto político al decir que éste recibió una administración muy deteriorada.

“Desconozco en lo particular si tiene o no patrullas (Toluca), lo que sí les puedo decir que el alcalde está haciendo el mayor esfuerzo para dar buenos resultados, lo conozco, es un alcalde profesional y recibió una administración en un deterioro muy grande, entonces, en ese sentido, hay que mostrarse empáticos con él y me parece que el alcalde tiene todo nuestro respaldo, el tema es que él recibió una administración de verdad muy complicada”, indicó.

Concluyó el legislador priista que “hay que tratar de darle su tiempo y su momento (al edil)”.