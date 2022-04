Hoy Estado de México-abril 01, 2022

A través de un video que se publicó en la cuenta María Félix Vlogs, se escucha en entrevista con Ricardo Rocha, a ‘La Doña» asegurando que es dueña del sistema de transporte metro.

«Si me lo quieren creer o no, no cambia nada pero mi maravilloso metro de la Ciudad de México es mío, mi marido me lo regaló, pero yo se lo regaló a mis mexicanos».

Según la actriz, su esposo, el empresario francés Alex Berger, dió la idea de que se edificara el metro en la Ciudad de México y aseguró que por eso se lo regaló.

«Tú que quieres tanto que tú país progrese, sueñas con eso y eres tan farolona, ahí te va un regalo», el metro de la capital.

La actriz aseguraban que su esposo y ella se presentaban a las reuniones con el dueño de ICA y con Alfonso Corona del Rosal, en su casa, para discutir la construcción del metro.

El esposo de María Félix fue intermediario con autoridades francesas para que financiará al gobierno de México en la construcción del sistema de transporte.

Y fue el 29 de abril de 1967 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto para la edificación del sistema de transporte colectivo.

Fue hasta que el metro de la Ciudad de México celebró el centenario del natalicio de la actriz, que la historia se corroboró, confirmando la gran influencia de María Bonita en la construcción del metro.